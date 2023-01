Traficantes são presos no Litoral

O combate ao tráfico de drogas segue intensificado em todo o Litoral Norte gaúcho. Na madrugada de terça-feira (10), a Guarda Municipal de Imbé (GMI) prendeu um homem no Centro da cidade. Segundo a GMI, o indivíduo estaria tentando forçar sua entrada em um motel, afirmando que teria esquecido seu celular no quarto. Os Guardas foram acionados e quando chegaram ao local, encontraram o homem visivelmente alterado.

Durante revista pessoal, os agentes encontraram com o homem 10 porções de cocaína, além de um cartão de banco e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.721,00 (mil setecentos e vinte e um reais). Já em buscas no automóvel do indivíduo, foram encontradas 19 porções de maconha escondidas no assoalho do carro.

Conforme a GMI, o indivíduo, de 38 anos de idade, chegou a relatar que os entorpecentes não eram seus. Diante dos fatos, ele acabou sendo preso e conduzido a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

MAIS DE 600 PORÇÕES DE DROGAS APREENDIDAS

A Brigada Militar prendeu na noite de quarta-feira (11), em Tramandaí, um homem de 22 anos. Os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento no Parque dos Presidentes quando avistaram o indivíduo, em situação suspeita. O criminoso, que já possuía antecedentes por roubo, arrombamento e tráfico, foi preso com 436 pinos de cocaína e 236 pedras de crack. Com ele ainda foi apreendida uma balança de precisão e 16 munições calibres 45 e 380 milímetros. O homem foi levado a DP e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional.