Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quinta-feira (12), dois homens, de 30 e 41 anos, respectivamente, foram presos no balneário de Quintão, em Palmares do Sul. As prisões aconteceram após os Policiais Militares (PMs) receberem informações sobre indivíduos traficando na região.

Ao chegarem ao local indicado, os agentes avistaram os suspeitos em frente a uma residência e realizaram a abordagem. Durante a revista foram 12 pedras de crack, oito porções de cocaína e três porções de maconha, além de 90 reais em dinheiro. Após os traficantes relatarem a existência de mais entorpecentes na casa, os PMs adentraram no imóvel, onde encontraram mais 46 porções de drogas, sendo 40 de crack, seis de maconha e outras duas de cocaína, além de duas balanças de precisão. Os criminosos foram levados à Delegacia de Polícia (DP), juntamente com o material apreendido, para registro de ocorrência.

HOMEM PRESO EM CAPÃO

Em Capão da Canoa, a Brigada prendeu no sábado (14), um indivíduo de 23 anos. A prisão foi efetuada pelos agentes da equipe de Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), durante patrulhamento no bairro Santa Luzia. Durante o serviço, os policiais flagraram o homem descartando uma bolsa e resolveram abordá-lo. Em revista a bolsa, os PMs encontraram 105 pedras de crack e 710 reais. Diante dos fatos, o homem, que já possuía antecedentes por tráfico, foi preso em flagrante, levado a DP para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

MAIS DE 600 PEDRAS DE CRACK APREENDIDAS

Na madrugada de domingo (15), um homem de 22 anos foi preso pela BM, em Tramandaí. A prisão ocorreu em uma residência no Jardim Atlântico, após denúncias de tráfico no município. No local, os brigadianos flagram o indivíduo preparando as drogas para a venda. Ao todo, foram apreendidas 634 pedras de crack. Também foram apreendidas: uma balança de precisão, uma faca, entre outros objetos para preparo e embalo dos ilícitos, além de R$ 230,00. O preso foi levado a Delegacia, onde foi registrada ocorrência.

FOTOS: BM