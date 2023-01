Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na segunda-feira (16), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram até o bairro Nova Nordeste, em Imbé, após receberem informações sobre um indivíduo fazendo transporte de drogas, por meio do serviço de Uber.

Após buscas, os Policiais Militares (PMs) avistaram um homem em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Com ele foram aprendidas 458 gramas de maconha e uma porção de cocaína. Também foi apreendida uma balança de precisão, objetos para embalar os entorpecentes e 82 reais em dinheiro. O criminoso de 38 anos, que já possuía antecedentes por homicídio, furto, ameaça e injúria, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

QUATRO PRISÕES NA TERÇA

Na madrugada de terça (17), dois homens foram presos em ações distintas da BM. Em Tavares, um indivíduo de 40 anos foi preso na RSC-101 carregando 78 porções de maconha e cinco pinos de cocaína, além de 48 reais. Conforme a Brigada, o criminoso possuía diversos antecedentes por tráfico.

Em Palmares do Sul, um indivíduo de 25 anos, que já possuía passagem por receptação, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, foi detido em posse 96 pedras de crack, sete porções de cocaína e outras três porções de maconha. Durante a ação, os PMs também apreenderam 10 munições calibre 32 e 40 milímetros e dois celulares.

Ação em Palmares apreendeu objetos e 106 porções de entorpecentes.

Já na noite de terça-feira, uma mulher de 27 anos foi presa em Tavares. Com ela foram apreendidos 24 pinos de cocaína, 250 gramas de maconha e uma balança de precisão. Todos os presos foram levados à Delegacia, onde foram registradas as ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

OUTRAS PRISÕES

Dois homens foram presos pela Polícia Civil (PC) na quarta-feira (18), em Capão da Canoa. Os agentes monitoravam um ponto de tráfico localizado no bairro Santa Luzia, quando avistaram um indivíduo chegando no local em um veículo. O homem pegou algo nos fundos da casa e saiu de carro. Os policiais seguiram o automóvel até as proximidades da Estação Rodoviária de Capão, onde realizaram a abordagem. Com o motorista foram apreendidos 50 comprimidos de ecstasy.

De volta ao local, os policiais encontraram outro homem na casa. Ele informou que havia mais entorpecentes enterrados no pátio do imóvel. Após buscas, foi encontrado um pote com duas porções de maconha, 500 gramas de cocaína, 130 comprimidos de ecstasy e 530 pontos de LCD.

Também foram aprendidos objetos com celulares, balança de precisão e uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, os dois homens foram presos e levados a DP para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.