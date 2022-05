Traficantes são presos no Litoral

Ação em Tramandaí apreendeu cerca de um milhão de reais. – Foto: PC

A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) seguem intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na segunda-feira (16), um homem de 24 anos de idade foi preso em flagrante em Tramandaí. Os agentes da PC foram até uma residência localizada no bairro São, onde flagraram o indivíduo com drogas e uma arma.

No local foram apreendidas uma pistola calibre nove milímetros, 13 munições intactas, porções de cocaína, uma balança de precisão, três celulares, anotações do tráfico e uma quantia em dinheiro. Também foram confiscados um automóvel e uma motocicleta sem procedências.

Ainda em Tramandaí, a Polícia prendeu três mulheres com drogas na noite de segunda. Segundo a PC, uma das presas tem 47 anos de idade e é a mãe das outras duas presas, ambas de 24 anos. Após três meses de investigações, os policiais conseguiram chegar a residência onde as três foram encontradas, no bairro Oásis Sul.

Durante a ação foram apreendidos 11 quilos de crack, 11 quilos de cocaína e aproximadamente mil comprimidos de ecstasy. No total, foram apreendidos cerca de um milhão de reais em entorpecentes.

Todos os presos foram ouvidos na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

OUTRAS PRISÕES

Ainda na segunda-feira, um homem de 26 anos foi preso pela Brigada com entorpecentes no bairro Zona Nova, em Capão da Canoa. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de um indivíduo estaria vendendo drogas em um automóvel.

Após buscas na região, os Policiais Militares (PMs) localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Com o homem foi apreendida uma pistola calibre nove milímetros com 14 munições. Já dentro do carro foram encontradas 70 porções de ecstasy.

O indivíduo, que já possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Ação em Capão da Canoa apreendeu arma, munições e 70 comprimidos de ecstasy.

Na tarde de terça (17), os agentes da BM realizavam patrulhamento de rotina em Santo Antônio da Patrulha quando foram informados de que um veículo roubado estaria trafegando pela região. Após buscas, os PMs localizaram o Renault Kwid. Segundo a Brigada, o condutor do carro tentou fugir ao avistar os policiais, mas alguns minutos de perseguição, o indivíduo foi capturado e preso.

Durante buscas no automóvel, os policiais encontraram um tijolo de crack pesando mais de um quilo. A droga estava escondida na capa do air bag, dentro do compartimento. Além do material ilícito, foi apreendido um revólver calibre 38 milímetros e uma quantia em dinheiro no valor 2,5 mil reais.

Após consulta no sistema, foi constatado que o veículo abordado estava em situação de roubo. Diante dos fatos, o criminoso, que já possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e receptação, foi levado a DP para o registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Já na noite de quarta-feira (18), outro homem foi preso pela Brigada. A prisão ocorreu em flagrante no bairro Aldeia da Lagoa, em Tramandaí. Segundo a BM, o criminoso estaria realizando tele-entrega de drogas em um automóvel Gol quando foi abordado na Rua Boto Azul. Durante a ação foram apreendidos mais de 2,1 quilos de crack e uma balança de precisão. O indivíduo foi conduzido a DPPA de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some