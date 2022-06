Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate a criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quinta-feira (9), um casal foi preso com drogas em Tramandaí. Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) foram até uma residência no bairro Indianápolis, após receberem informações de que estaria sendo comercializado material ilícito no local.

Durante as biscas, os PMs encontraram um revólver calibre 32 milímetros, 45 porções de cocaína, três comprimidos de ecstasy, três balanças de precisão, dois aparelhos celulares e 50 reais em dinheiro. O homem de 24 anos (com antecedentes por tráfico) e a mulher de 19 anos (sem passagens) foram presos em flagrante e conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

Foto: BM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some