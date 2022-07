Traficantes são presos no Litoral

Material apreendido seria lançado para Penitenciária de Osório. – FOTO: BM

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de sexta-feira (8), um homem de 21 anos foi preso no bairro Capão da Areia, em Osório. Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizavam patrulhamento na região quando avistaram dois indivíduos em situação suspeita caminhando às margens da Estrada Afonso Cardoso.

Ao avistarem os Policiais Militares (PMs), a dupla correu para um campo. Após buscas, os brigadianos conseguiram localizar e prender um dos suspeitos. Com ele foram apreendidos de uma mochila cerca de três quilos de maconha, além de um par de tênis e itens para tatuagem. Conforme a BM, o preso teria confessado que o material apreendido seria lançado para dentro da Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO).

Já na noite de domingo (10), a Brigada, em parceria com a Guarda Municipal de Imbé (GMI) apreendeu cerca de 1,7 quilo de drogas. Após receberem informações de tráfico no município, os agentes foram até o local indicado, na Rua João Cabral de Mello Neto, onde abordaram um suspeito.

Com o homem, de 27 anos, foi encontrado um revólver calibre 38 milímetros e uma pedra de crack. O indivíduo relatou aos policiais que possuía mais entorpecentes em sua casa. Em busca na residência do criminoso foi apreendido um quilo de crack, 145 gramas de crack e 52 gramas de cocaína. Além disso, também foram confiscados diversos objetos, incluindo uma balança de precisão, uma máquina de cartão e 350 reais em dinheiro.

Não bastasse isso, o traficante relatou que havia entregado uma quantidade de drogas para um amigo guarda-las. Os policiais foram a residência do suspeito, um adolescente, que não teve a idade divulgada. No local foram apreendidas 570 gramas de entorpecentes, como maconha, cocaína e haxixe. Diante dos fatos, a dupla foi conduzida para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência e, posteriormente, conduzidos ao sistema prisional.

Ação em Imbé apreendeu objetos, arma, munições e diversas porções de drogas. – FOTO: GMI

