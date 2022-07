Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na segunda-feira (11), um homem de 28 anos de idade foi preso em flagrante do Centro de Torres. Conforme a BM, a prisão, efetuada pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), aconteceu após denúncia recebida pelos Policiai Militares (PMs) sobre um indivíduo traficando na cidade.

Com o homem foram apreendidas seis porções de maconha, um comprimido de ecstasy, uma faca, um aparelho celular e 354 reais em dinheiro. O indivíduo, que já possuía antecedentes por tráfico, foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

PRISÕES EM CAPÃO

Na madrugada de terça (12), um homem foi preso com drogas, desta vez em Capão da Canoa. Conforme a Brigada, os policiais realizavam patrulhamento no bairro Zona Nova quando avistaram o indivíduo, de 21 anos, em situação suspeita e resolveram abordá-lo.

Durante a revista, os PMs encontraram um revólver 38 milímetros com cinco munições intactas. Também foram apreendidos 113 comprimidos de ecstasy, 29 porções de maconha e outras 25 de cocaína, além de uma quantia em dinheiro.

Já na tarde de terça-feira, outro indivíduo foi preso no município, desta vez no bairro Curumim. Conforme a Brigada, o suspeito; que possui diversos antecedentes por homicídio, tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo; estaria realizando o transporte das drogas na cidade abordo de um veículo Ford Ka roubado e com placas clonadas. Durante revista no carro, os policiais encontraram uma pistola nove milímetros, 21 munições, dois carregadores, 75 pedras de crack, uma balança de precisão, um celular e uma quantia em dinheiro.

Os criminosos foram presos e conduzidos a DP de Capão para registros de ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

OUTRA PRISÃO

Também na tarde de terça-feira, um homem de 43 anos foi preso com drogas em Xangri-lá. Os agentes do 2º BPAT realizavam patrulhamento no bairro Figueirinha, quando avistaram o indivíduo em situação suspeita conduzindo uma motocicleta. Ao perceber a presença dos policiais, o criminoso tentou fugir, mas foi capturado.

O homem, que já possuía antecedentes por tráfico, foi preso carregando 32 pedras de crack e sete porções de cocaína. Com ele também foi apreendido um rádio comunicador. Diante dos fatos, o traficante foi levado à Delegacia, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Capão da Canoa aprendeu dinheiro, arma, munições e 167 porções de entorpecentes.

Fotos: BM

