Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na segunda-feira (21), três homens foram presos com entorpecentes na cidade de Cidreira. Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) foram acionados, após moradores informarem sobre traficantes na região. Após buscas, os Policiais Militares (PMs) avistaram dois suspeitos no bairro Ildo Meneghetti e resolveram abordá-los.

Com a dupla foram um revólver calibre 38 milímetros, 16 pedras de crack e 20 reais. Conforme a Brigada, um dos homens, de 28 anos de idade, possuía antecedentes por tráfico, roubo e furto. Já o segundo indivíduo, de 19 anos, não possuía antecedentes criminais.

OUTRA PRISÃO

Pouco tempo depois, os agentes do 8º BPM realizaram outra prisão por tráfico em Cidreira, dessa vez no bairro Costa do Sol. Segundo a BM, um homem de 30 anos estava trafegando em situação suspeita abordo de um Cruze de cor preta. Durante revista, os brigadianos encontraram uma pistola nove milímetros na cintura do condutor. A arma estava com 16 munições e tinha a numeração raspada.

Já no veículo, foram encontrados cigarros de maconha, 53 gramas de cocaína, duas porções de MDMA, além de um carregador de pistola, dois esmurradores e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 2.233,00 (dois mil duzentos e trinta e três reais). De acordo com a Brigada, o homem possui diversos antecedentes por crimes latrocínio (roubo seguido de morte), roubo e posse de entorpecentes.

Todos os presos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

CASAL É PRESO EM TERRA DE AREIA

Na manhã de terça (22), um homem de 26 anos e uma mulher de 32 anos foram presos com drogas em Terra de Areia. Conforme a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que um casal estaria utilizando um veículo para traficar na cidade.

Após buscas na região, os PMs localizaram o automóvel suspeito, um Peugeot de cor prata, trafegando no bairro Sanga Funda. No interior do carro estava o homem, que foi preso com duas pedras de crack. Já a mulher, foi localizada a algumas quadras dali, próximo a residência dos dois. Com ela foram apreendidas outras 10 pedras de crack.

Durante a ação, os policiais também apreenderam uma faca, cartões de crédito, um cheque, além de embalagens para as drogas. A dupla, que já possuía diversos antecedentes criminais, foi levada a DP, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Terra de Areia apreendeu objetos, cartões de crédito e porções de crack.

Fotos: BM