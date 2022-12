Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quinta-feira (15), um casal foi preso em Capão da Canoa. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receberam informações de que um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, estaria transportando entorpecentes pela região. Após buscas, os Policiais Militares (PMs) localizaram o automóvel suspeito, trafegando pelo bairro São Jorge.

A bordo do carro estavam um homem de 24 anos de idade e uma mulher de 43 anos, ambos com antecedentes por posse e tráfico de drogas, além de ameaça. Com a dupla foram apreendidas 50 pedras de crack, duas porções de maconha e 178 reais em dinheiro. O casal foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia (DP) de Capão para registro de ocorrência.

PRISÃO EM TERRA DE AREIA

Na sexta (16), os agentes do 2º BPAT prenderam um homem de 23 anos, em Terra de Areia. A prisão foi efetuada no bairro Cohab, após os brigadianos receberem denúncias de tráfico na região. Durante a ação foram apreendidas 49 pedras de crack, uma balança de precisão, um celular e 340 reais. O indivíduo foi levado à Delegacia, onde foi registra ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Mais quatro pessoas foram presas no Litoral Norte durante o final de semana. No sábado (17), um casal foi preso com mais de 170 porções de drogas e aproximadamente 3,5 mil reais em dinheiro. O homem, de 25 anos, foi preso no bairro Arco-Íris, em Capão da Canoa. O indivíduo, que já possuía antecedentes por tráfico, foi preso com 167 pedras de cocaína, cinco porções de skunk, três porções de cocaína, uma faca, uma balança de precisão, seis celulares e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.377,00 (mil trezentos e setenta e sete reais).

Ainda no sábado, uma mulher de 61 anos foi presa em Terra de Areia. Conforme a Brigada, os PMs foram acionados após receberem informações de que uma pessoa estaria traficando no mesmo local onde os brigadianos haviam prendido um homem na sexta (16). Ao chegarem ao local, os policiais prenderam a mulher em flagrante com nove pedras de crack e R$ 1.966,00 (mil novecentos e sessenta e seis reais). A criminosa já possuía antecedentes por tráfico de drogas, estelionato, abandono de incapaz, injúria e lesão corporal.

Já no domingo (18), os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), em ação conjunta com o Comando Rodoviário da BM (CRBM), prenderam um homem de 23 anos de idade. O indivíduo foi abordado quando trafegava abordo de um automóvel Toyota Etios, no município de Palmares do Sul. Em revista no carro, os policiais encontraram no porta-malas uma mala com mais de 26 quilos de maconha. O motorista foi preso e levado, juntamente com a droga e o veículo apreendido, até a DP para registro de ocorrência.

Ainda no domingo, outro homem foi preso, dessa vez em Osório. Os agentes do 8º BPM foram até o distrito de Passinhos, após receberem informações de que um indivíduo estaria parado em uma moto, em atitude suspeita, em frente a uma residência. Os policiais foram até o local indicado e abordaram o sujeito, de 30 anos. Com o homem não foi encontrado nenhum material ilícito. Ele relatou que estava esperando outro homem que o entregaria os entorpecentes.

Depois de alguns minutos, o segundo homem, de 24 anos, chegou ao local abordo de um automóvel Celta de cor prata e foi abordado. Com ele foram apreendidas 56 porções de cocaína, uma faca, uma balança de precisão, celulares, documentos e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.489,00 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais). O condutor do carro foi preso e levado a DP para registro de ocorrência. Já o condutor da moto, foi ouvido e liberado.

Ação em Osório apreendeu objetos, drogas e cerca de R$ 1,5 mil.

Fotos: BM