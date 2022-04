Ação em Torres apreendeu objetos, dinheiro e 28 porções de drogas.

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate à criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de sexta-feira (1), um homem de 29 anos de idade foi preso com drogas no bairro Vila Nova, em Torres. Segundo a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receberam informações de que um indivíduo estaria realizando o serviço de tele-entrega dos entorpecentes.

Diante da situação, os Policiais Militares (PMs) realizaram busca na região e localizaram o suspeito. Durante revista pessoal foram apreendidas 25 porções de cocaína, três porções de maconha, além de um aparelho celular, dois relógios e R$ 660,00. O homem, que já possuía antecedentes por homicídio, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência.

PLANTAÇÃO DE MACONHA APREENDIDA

Também na sexta (1), um homem de 23 anos foi preso em Balneário Pinhal, durante a 3ª edição da Operação Força Tática Regional. Conforme a Brigada, os policiais realizavam fiscalização em diferentes locais, quando flagraram em uma residência, uma plantação de cannabis, planta utilizada para fabricação de maconha.

Ao todo, foram apreendidos 55 pés da planta. Os pés, cultivados em uma estufa nos fundos da residência, seriam utilizados para a produção da droga conhecida como skunk, também chamada de supermaconha, por ser mais potente. No local ainda foram aprendidas 13 porções de skunk, três comprimidos de ecstasy, dois aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, exaustor e 14 painéis de led, tudo utilizado no cultivo da droga. O criminoso foi conduzido à Delegacia, juntamente com o material apreendido, para o registro de ocorrência e, posteriormente, levado ao sistema prisional.

Brigadianos apreenderam 55 pés de maconha em residência em Balneário Pinhal.

OUTRAS PRISÕES

Na madrugada deste sábado (2), os agentes do 2º BPAT apreenderam 100 pedras de crack, durante uma ação em Tramandaí. Os PMs foram informados de que um casal estaria traficando no bairro São Francisco II. Chegando ao local indicado, os policiais avistaram um homem de 28 anos e a mulher de 24 anos, em situação suspeita e realizaram a abordagem.

Além da droga, os brigadianos encontraram com a dupla um celular, 202 reais e um caderno com anotações do tráfico. Diante dos fatos, os dois foram presos e conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Tramandaí apreendeu, objetos, dinheiro e 100 pedras de crack.

Fotos: BM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some