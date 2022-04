Ação em Balneário Pinhal apreendeu 44 porções de drogas e diversos pinos vazios.

O combate à criminalidade segue sendo intensificado em todo o Litoral Norte gaúcho. Na segunda-feira (4), os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) da Brigada Militar (BM) foram acionados após receberem informações de dois indivíduos estaria traficando no bairro Sindipolo, em Balneário Pinhal.

Durante buscas na região, os Policiais Militares (PMs) avistaram os suspeitos e realizaram a abordagem. Os homens, ao avistarem os PMs, tentaram fugir, se escondendo em uma baia de cavalo. Porém, os policiais conseguiram localizá-los. Conforme a Brigada, os indivíduos ainda tentaram resistir a prisão, mas foram contidos e levados à Delegacia de Polícia (DP).

Com os criminosos foram apreendidas 44 porções de entorpecentes, como crack e cocaína, além de diversos pinos vazios utilizados para embalar as drogas. Também foram encontrados com a dupla dois aparelhos celulares e 423 reais. Depois de serem ouvidos, os homens foram encaminhados ao sistema prisional.

CASAL PRESO – Na tarde de terça (5), a Guarda Municipal de Tramandaí (GMT) prendeu um casal pelo crime de tráfico de drogas. Tudo começou quando os agentes foram informados de que um veículo estaria sendo utilizado para fazer tele-entrega dos entorpecentes. Após buscas em Tramandaí, os guardas abordaram um Fiat Siena em situação suspeita, trafegando pela Avenida João de Magalhães.

Porém, o condutor do carro, ao receber a ordem para sair do carro, não obedeceu a ordem e saiu em alta velocidade. O motorista seguiu até a praia de Salinas, em Cidreira, onde finalmente resolver parar. Ao sair do veículo, o homem ainda tentou agredir os guardas, sendo contido pelos agentes e preso.

Com ele foram apreendidas 24 porções de uma substância semelhante a cocaína. No carro, os guardas encontraram outras 30 porções da mesma droga. A Brigada Militar (BM) foi acionada e uma guarnição da Força Tática se encaminhou a residência do indivíduo, localizada no bairro Terminal Turístico, em Tramandaí.

Na casa os PMs apreenderam outro automóvel e mais de 1,7 quilo de cocaína. Também foram recolhidas duas câmeras de vigilância, celulares, balanças de precisão, objetos para embalar os entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Uma mulher que estava na residência acabou sendo presa.

O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, juntamente com a droga e os carros apreendidos, onde foi registrada ocorrência. Posteriormente, o homem e a mulher foram encaminhados ao sistema prisional.

Ação em conjunto entre GMT e BM apreendeu aproximadamente dois quilos em drogas em Cidreira e Tramandaí.

OUTRA PRISÃO – Também na terça-feira, um homem de 32 anos foi preso pela Brigada com drogas no Centro de Imbé. Após denúncias de que um indivíduo estaria realizando a venda e a entrega de drogas na modalidade de tele-entrega, agentes de inteligência do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) e do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizaram buscas na cidade e abordaram o suspeito abordo de uma motocicleta. Com o homem foram apreendidas 24 porções de cocaína, dois celulares e R$ 778,00. Ele foi levado à Delegacia e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional.

Ação em Imbé apreendeu celulares, dinheiro e 24 porções de cocaína.

Fotos: BM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some