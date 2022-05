Traficantes são presos no Litoral Norte

Ação em Santo Antônio apreendeu celular, dinheiro e mais de 25 porções de drogas.

Na segunda-feira (25), dois homens foram presos com entorpecentes em Santo Antônio da Patrulha. As prisões foram efetuadas pelos agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) no bairro Jaú, próximo à entrada de um condomínio residencial.

Durante a revista, os Policiais Militares (PMs) encontraram com a dupla 15 pedras de crack, seis tabletes de maconha e cinco porções de cocaína, além de um aparelho celular e 518 reais em dinheiro. Os homens, de 18 e 27 anos, respectivamente, já possuíam antecedentes criminais por tráfico, lesão corporal, furto e posse ilegal de arma de fogo. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) de Santo Antônio, onde foi registrada ocorrência.

MAIS DE 600 GRAMAS DE DROGAS APREENDIDAS

Na noite de quarta (27), um homem de 21 anos foi preso em Balneário Pinhal, com mais de 600 gramas de drogas. O indivíduo foi abordado no bairro Pinhal Sul, após denúncias de tráfico na região. Durante a ação foram apreendidas 18 porções de cocaína, sete pedras de crack e 457 gramas da mesma droga, um comprimido de ecstasy, além de uma balança de precisão, um celular e aproximadamente 490 reais. O criminoso foi levado à Delegacia e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional.

OUTRAS PRISÕES

Também na quarta-feira, a Polícia Civil prendeu em Capão da Canoa, dois indivíduos com drogas. Após investigações, os policiais avistaram um suspeito trafegando pela cidade e resolveram segui-lo. Durante a ação, os agentes flagraram o homem entregando drogas em uma casa.

Diante da situação, o indivíduo foi preso. Já no local, que era utilizado para abastecimento dos entorpecentes, os policiais prenderam o segundo homem. No total foram apreendidas diversas porções de drogas, duas balanças de precisão e cadernos de anotações.

A dupla foi levada à Delegacia para o registro de ocorrência e, posteriormente, conduzida ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

