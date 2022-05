Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) seguem intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quarta-feira (4), três homens foram presos com entorpecentes em Mostardas. Os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento de rotina no bairro Aviação, quando foram avistados pelos indivíduos, que acabaram fugindo.

Após perseguição, os PMs conseguiram capturar o trio. Durante revista pessoal foram apreendidas 60 porções de drogas, além de uma balança de precisão, uma faca, dois celulares, um carregador e R$ 460,00.

Também em Mostardas, só que na sexta (6), um homem de 20 anos foi preso com ilícitos no bairro Vila Joia. Com ele foram apreendidas 560 gramas de drogas, sendo 380 de maconha e 180 de cocaína, além de pinos vazios para armazenamento das drogas. Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) também encontraram com o indivíduo uma balança de precisão e 250 reais.

Diante dos fatos, os criminosos foram presos e levados à Delegacia de Polícia (DP), onde foram registradas as ocorrências.

DUPLA PRESA EM TORRES

Na quinta-feira (5), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que indivíduos estariam traficando no bairro Dunas, em Torres. Ao chegarem no local, os PMs flagraram dois homens vendendo drogas. Com a dupla foram apreendidas 58 pedras de crack, um aparelho celular e 755 reais em dinheiro.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos. Conforme a BM, um deles, de 30 anos, já possuía antecedentes por roubo, furto e abigeato. Já o outro, de 41 anos, possuía diversas passagens por homicídio, roubo, extorsão, entre outros crimes. Além disso, o indivíduo estava usando tornozeleira eletrônica. Ambos foram levados a DP de Torres para o registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

PRISÕES EM CAPÃO DA CANOA

Ainda na quinta, um indivíduo de 20 anos de idade foi preso com drogas, no bairro Novo Horizonte, em Capão da Canoa. Os policiais receberam informações de que um veículo estaria entregando drogas na região e imediatamente iniciaram as buscas. Após visualizar um veículo suspeito, foi efetuada a abordagem. No automóvel estava um homem de 20 anos de idade, com passagens por tráfico. Com ele foram encontrados oito comprimidos de ecstasy, dois celulares e R$ 41,00

Já no final da tarde de sexta (6), três homens foram presos, também em Capão da Canoa. De acordo com a Brigada, os agentes do 2º BPAT foram até um aglomerado de residências conhecido como Vale Verde, no bairro Novo Horizonte, após receberem informações de que homens estariam andando armados pela região.

No local foram abordados três indivíduos, entre 19 e 20 anos de idade, todos com antecedentes criminais. Com eles foram apreendidos: um revólver calibre 38 milímetros, uma pistola nove milímetros, 28 munições, uma pedra de crack, duas porções de cocaína, uma balança de precisão, quatro celulares e 20 reais. Os presos foram conduzidos a DP de Capão, onde foram registradas as ocorrências.

Ação em Capão da Canoa apreendeu dinheiro, objetos, drogas, munições e duas armas.

OUTRA PRISÃO

Na noite de sábado (7), os agentes da Guarda Municipal de Tramandaí (GMT) foram informados de um indivíduo estaria realizando tele-entrega de drogas próximo a um supermercado, na região central da cidade. Diante dos fatos, a GMT iniciou buscas na região, conseguindo identificar e abordar o suspeito na esquina da Rua Tristão Monteiro.

Próximo dali um outro homem, que era comparsa do traficante, também foi preso. Com a dupla foram apreendidas porções de cocaína, celulares, objetos, além de uma quantia em dinheiro. Os dois foram levados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para o registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

