Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de sexta-feira (13), dois homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Ildo Meneghetti, em Cidreira. Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram os suspeitos e realizaram a abordagem.

Com a dupla foram apreendidas mais de 170 porções de drogas, como crack e maconha, além de um aparelho celular e 408 reais em dinheiro.

Também na sexta, os agentes da BM prenderam outro indivíduo por tráfico, dessa vez em Três Cachoeiras. O homem de 32 anos de idade estava caminhando em atitude suspeita no Centro da cidade. Durante a revista foram encontradas sete porções de cocaína, um caderno com anotações do tráfico, um celular e R$ 182,00.

Os homens foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP), onde foram registradas as ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Foto: BM

