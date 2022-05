Traficantes são presos no Litoral Norte

Ação em Terra de Areia apreendeu uma porção de maconha, um celular e uma nota de 20 reais.

Os agentes da Brigada Militar (BM) foram acionados na terça-feira (24), após receberem denúncias de que uma motocicleta estaria entregando drogas em Terra de Areia. Após buscas no município, os Policiais Militares (PMs) avistaram uma moto suspeita trafegando pelo bairro Bela Vista e resolveram abordá-la.

Durante a revista, os policiais encontraram com o condutor da moto uma porção de maconha. Também foi apreendido o celular do homem e uma nota de 20 reais, além da moto. O indivíduo de 22 anos, com antecedentes ameaça, furto e posse de entorpecentes, foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

PÉS DE MACONHA APREENDIDOS

Na quarta (25), um homem foi preso com drogas em Torres. Segundo a Brigada, os PMs foram acionados pelo Corpo de Bombeiros após um incêndio atingira uma residência localizada na Rua Senador Alberto Pasqualini, na Vila São João. Conforme a BM, os Bombeiros atenderam a ocorrência e foram identificar o proprietário. Porém, o indivíduo saiu para buscar o documento e não retornou.

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram o sujeito e realizaram a abordagem. Com ele foram encontrados três pés de maconha em processo de secagem, 450 gramas de maconha, um tubo plástico contendo sementes da mesma droga e uma balança de precisão. O homem de 28 anos foi preso em flagrante e levado a DP de Torres, onde foi registrada ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Também na quarta-feira, dois homens foram presos pela Brigada em Arroio do Sal. Após receberem informações sobre indivíduos traficando na cidade, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram até uma residência no bairro Rondinha, onde encontraram os suspeitos.

Com a dupla, de 28 e 32 anos, respectivamente, foram encontradas 100 pedras de crack, uma balança de precisão, uma máquina de cartões de crédito e 54 reais. Os policiais relataram que ambos possuíam antecedentes criminais. A dupla foi presa e levada a Delegacia da cidade para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional.

