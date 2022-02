Ação em Torres apreendeu drogas, uma arma, munições e mais de R$ 2,8 mil. – Foto: BM

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) da Brigada Militar (BM) foram acionados após recebem informações sobre três indivíduos vendendo drogas no bairro Itapeva, em Torres. Diante da situação, os Policiais Militares (PMs) foram até o local, onde confirmaram o fato e realizaram as prisões. A ação aconteceu na segunda-feira (14).

Ao chegarem ao endereço, os PMs abordaram dois homens e uma mulher. Com eles foram apreendidos: um revólver calibre 38 milímetros com 12 munições intactas, nove porções de maconha, sete porções de cocaína, celulares, câmeras de vigilância e objetos para embalo das drogas, além da quantia em dinheiro no valor de R$ 2.878,00 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais).

Conforme a BM, o trio, que tem entre 21 e 16 anos de idade, possui diversos antecedentes criminais. Todos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) de Torres para o registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

OUTRA PRISÃO

Na terça-feira (15), um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC), em Capão da Canoa. Segundo a Polícia, o indivíduo foi abordado após presentar atitude suspeita. Com ele foram apreendidas 14 buchas de cocaína e 42 reais. Ao ser questionado sobre ter mais drogas em sua casa, ele admitiu ter mais uma bucha grande.

Efetuadas as buscas na residência, foram apreendidas mais de 130 gramas da mesma droga. Além disso, os policiais encontraram um pote sujo de cocaína usado para misturar a droga e diversas embalagens plásticas utilizadas para embalar os entorpecentes.

O homem foi levado a DP de Capão para o registro de ocorrência e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional.

