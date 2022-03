Ação em Tramandaí apreendeu duas armas, munições e 78 porções de drogas.

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate à criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Na madrugada de terça-feira (8), dois homens foram presos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. As prisões, efetuadas pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), ocorreram no Parque dos Presidentes, em Tramandaí.

Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) foram até o local após receberem uma denúncia anônima de que indivíduos armados estariam traficando pela região. Durante buscas na região, os PMs avistaram os dois suspeitos e realizaram a abordagem. Com a dupla foram apreendidos: uma espingarda calibre 12 milímetros, um revólver calibre 38 milímetros, 65 munições, 77 pedras de crack, uma porção de maconha, um aparelho celular e 195 reais em dinheiro.

Um dos homens, de 21 anos de idade, tem passagens por latrocínio (roubo seguido de morte), arrombamento à residência, roubo, tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador. Já o outro indivíduo, de 20 anos, possui antecedentes por homicídio, tráfico, lesão corporal entre outros crimes. Os dois foram presos e levados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para o registro de ocorrência e, posteriormente, conduzidos ao sistema prisional.

MULHERES PRESAS

Na noite de terça, os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) receberam informações de que duas mulheres estariam traficando em uma residência em Cidreira. Os PMs foram até o local e flagram a dupla vendendo os entorpecentes em frente a casa.

Durante a ação foram apreendidas 153 pedras de crack, 101 porções de cocaína, dois celulares e 162 reais em dinheiro. As mulheres de 28 e 43 anos de idade, respectivamente, foram presas em flagrante e conduzidas a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada a ocorrência.

Ação em Cidreira apreendeu celulares, dinheiro e mais de 250 porções de drogas.

OUTRAS PRISÕES

NA madrugada de quinta-feira (10), em Torres, a Brigada Militar prendeu três homens por tráfico de drogas. Após receber denúncia anônima de que indivíduos estariam vendendo drogas no bairro Predial, os policiais foram até o local, onde efetuaram as prisões em flagrante.

Durante a ação foram apreendidos: nove buchas de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, cinco celulares e R$ 536,00. Os presos, de 26, 27 e 42 anos, já possuíam antecedentes por diversos crimes. Eles foram levados a DP de Torres para o registro de ocorrência e, posteriormente, conduzidos ao sistema prisional.

Ainda na madrugada de quinta, um homem foi preso no bairro Capão Novo, em Capão da Canoa. A prisão ocorreu, após os PMs receberem informações de que um indivíduo estaria traficando pela região. Os policiais avistaram um veículo suspeito, onde encontraram uma pistola calibre nove milímetros, aproximadamente 30 munições, mais de 1,5 quilo de cocaína, duas balanças de precisão, dois celulares e uma quantia em dinheiro no valor de R$1.256,00 (mil duzentos e cinquenta e seis reais). O condutor do carro, de 40 anos de idade, com antecedentes por homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo, foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Capão.

Fotos: BM

