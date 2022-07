Traficantes são presos pela BM

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas no Litoral Norte gaúcho. Entre a tarde de sexta-feira (1) e a madrugada de sábado (2), quatro pessoas foram presas na região, sendo três homens e uma mulher. As ações foram realizadas nos municípios de Cidreira, Maquiné e Osório.

Em Cidreira, os Policiais Militares (PMs) receberam denúncias de que uma residência no bairro Ildo Meneghetti era utilizada como ponto de tráfico. Ao chegarem no local, os Policiais Militares (PMs) abordaram um homem de 19 anos. Com o indivíduo foram encontradas 26 pedras de crack. Já dentro da casa, onde estava uma mulher, também de 19 anos, foram apreendidas mais 61 porções de crack e outras 30 de maconha.

Ainda foram apreendidos: uma balança de precisão, dois celulares, objetos para embalar os entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Diante da situação, o casal foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Em Maquiné, um homem de 35 anos foi preso com 17 porções de cocaína. A prisão aconteceu depois dos PMs receberem informações de que um indivíduo estaria traficando em uma residência no bairro Ribeirão. Durante a ação também foi apreendida uma balança de precisão, além de um aparelho celular.

Já em Osório, os brigadianos realizavam patrulhamento no bairro Caravágio quando avistaram um indivíduo com uma tornozeleira eletrônica, acompanhado de outro homem, caminhando pela região. Ao perceber a presença dos policiais, o segundo indivíduo, conseguiu escapar. Já o homem da tornozeleira, de 35 anos acabou sendo preso em posse de 41 pedras de crack, algumas porções de maconha e uma quantia em dinheiro.

O preso foi conduzido a DP de Osório para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

