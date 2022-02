A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate à criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quarta-feira (2), cinco pessoas (quatro homens e uma mulher) foram presas na região por tráfico de drogas. As ações distintas ocorreram nos municípios de Capão da Canoa, Mampituba, Torres e Tramandaí.

Em Capão, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento de rotina no bairro Zona Nova quando avistaram um indivíduo em situação suspeita e resolveram abordá-lo. Durante a revista, os Policiais Militares (PMs) encontraram com o homem, de 18 anos, 11 porções de maconha. Também foi apreendido um aparelho celular e 230 reais em dinheiro.

Em Mampituba, um homem de 29 anos foi preso em flagrante vendendo drogas no Centro da cidade. Após receber denúncias de que um indivíduo estaria traficando no município, os PMs foram até o local e efetuaram a prisão. Durante a ação foram apreendidas quatro porções de maconha, um celular e a quantia em dinheiro no valor de R$ 1.844,00 (mil oitocentos e quarenta e quatro reais).

Já em Torres, um homem de 24 anos foi preso com drogas no bairro Lagoneiro. Segundo a BM, o indivíduo, ao avistar os policiais, tentou fugir, mas foi capturado e preso. Com ele foram encontradas 10 porções de maconha, uma balança de precisão, um celular e 154 reais.

15 QUILOS DE DROGAS APREENDIDAS

A Brigada Militar foi acionada na noite de quarta (2), após relatos de tiros no bairro Litoral, em Tramandaí. Ao chegarem a Rua Osmani da Silva Barbosa, os policiais avistaram um veículo Ônix e realizaram a abordagem. No carro estava um casal, que já estava sendo investigado pela Polícia por tráfico de entorpecentes.

O homem, de 33 anos, relatou aos PMs que ao entrar com o veículo naquela rua foi surpreendido por um indivíduo, que se aproximou, efetuou os disparos e fugiu do local. O homem, atingido pelos disparos, não apresenta antecedentes e foi encaminhado ao Hospital de Tramandaí, sob custódia.

A mulher, de 31 anos, ao ser conduzida para a Delegacia de Polícia (DP) para registro do fato, acabou relatando aos agentes que ela e o companheiro haviam ido fazer entrega de drogas e foram atacados pelo atirador. Ela ainda admitiu que o casal estocava entorpecentes em uma residência localizada na Rua 15 de Novembro e acompanhou a guarnição para verificações no local.

Na casa foram encontradas as drogas, sendo apreendidos 26 tijolos de maconha e 17 porções embaladas da mesma droga, 162 comprimidos de ecstasy e 52 porções de cocaína, totalizando aproximadamente 15 quilos de entorpecentes. Também foram apreendidos diversos objetos como balanças de precisão, um celular, rádios comunicadores e duas facas, além de 233 reais em dinheiro.

Todos os presos foram conduzidos a Delegacia para registro de ocorrências e, posteriormente foram encaminhados ao sistema prisional, onde vão ficar à disposição da Justiça.

