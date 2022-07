Traficantes são presos por BM no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de terça-feira (28/06), um homem de 18 anos foi preso em Santo Antônio da Patrulha (SAP). De acordo com a BM, o indivíduo foi abordado próximo a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Ângelo Tedesco, no bairro Assis Brasil.

Os Policiais Militares (PMs), que realizavam patrulhamento de rotina, abordaram o jovem, ao perceberem que ele apresentava situação suspeita. Durante a revista, os PMs encontraram um cigarro de maconha. O indivíduo falou aos agentes que guardava mais drogas na residência de sua avó. Os brigadianos foram até o local indicado, onde apreenderam 19 pedras de crack, uma porção de maconha, além de dois aparelhos celulares e 30 reais em dinheiro.

OUTRAS PRISÕES

Já na noite de quarta (29/06), outros quatro indivíduos foram presos com drogas em SAP, dessa vez no bairro Madre Tereza. Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BM) foram informados sobre homens traficando na região e ao chegarem ao local confirmaram a denúncia.

Os PMs flagraram dois usuários de drogas, sendo atendidos por um terceiro homem, no momento em que efetuava a compra de drogas em uma residência. A dupla foi abordada pela guarnição, e após revista, foram apreendidas com eles, duas porções de cocaína. Conforme a Brigada, durante a abordagem, um dos criminosos jogou fora outras duas porções da mesma droga, que também foram encontras e apreendidas pelos policiais.

Já no interior da casa, onde estava outro homem, foram apreendidos: 32 porções de cocaína, 150 gramas de maconha, uma balança de precisão, nove celulares, cartões e 664 reais. Todos os homens foram presos e conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Ação em SAP no bairro Madre Tereza apreendeu dinheiro, objetos e diversas porções de drogas.

Fotos: BM

