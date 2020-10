Gabriel Maschio:

Docente do Senac Tramandaí

Aproveite o feriado e comemore o Dia das Crianças se divertindo com elas! Coloque um avental e uma touca nos pequenos e peça ajuda na preparação de um lanche que eles irão amar! O chef do Senac Tramandaí, Gabriel Maschio, ensinou o passo a passo de cupcakes recheados com sorvete, uma combinação perfeita para o paladar. Confira abaixo a receita e coloque a garotada na função:

Cupcake Sundae de Chocolate

Rendimento: 12 unidades

Ingredientes para a massa:

250g de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento químico

190g de chocolate meio amargo picado

130g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

125g de açúcar refinado

125g de açúcar mascavo peneirado

2 colheres (chá) de essência ou extrato de baunilha

2 ovos

120g de nozes picadas

Ingredientes para a calda de caramelo:

75g de açúcar mascavo

50g de manteiga sem sal

100g de nata ou creme de leite fresco (não pode ser de lata ou caixinha)



Ingrediente para o recheio:

2 xícaras de sorvete de creme ou outro sabor de sua preferência

Ingrediente para a cobertura de chantilly:

250g nata fresca bem gelada

50g de creme de leite UHT ou leite bem gelado

50g de açúcar de confeiteiro

Ingredientes para decoração:

12 cerejas com cabinhos

12 canudinhos de wafer

Balas, confeitos, chocolates, etc

Modo de preparo da massa:

Pré-aquecer o forno a 180ºC.

Em uma tigela, peneire a farinha e o fermento.

Em uma forma de cupcake, disponha 12 pelotines forneáveis para cupcake.

Em uma tigela plástica própria para micro-ondas, despeje o chocolate e a manteiga. Leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo a cada intervalo, até tudo estar derretido e incorporado.

Despeje essa mistura na tigela da batedeira e adicione os açúcares. Bata na batedeira por 2 minutos.

Acrescente a essência de baunilha e os ovos, um por vez, batendo por um minuto entre cada adição.

Retire da batedeira e incorpore a farinha peneirada com o fermento. Adicione as nozes e misture até incorporar.

Divida a massa nas 12 forminhas e leve para assar no forno já pré-aquecido por 25 a 30 minutos. Teste com um palito: se sair limpo, já está pronto.

Deixe esfriar completamente para dar andamento na receita.

Modo de preparo da calda de caramelo:

Ponha em uma panela o açúcar mascavo e a manteiga. Cozinhe em fogo baixo até que a mistura esteja derretida e homogênea.

Acrescente a nata ou creme de leite fresco e misture rapidamente. Retirar do fogo e deixar esfriar completamente.

Modo de preparo da cobertura de chantilly:

Na batedeira, adicione os três ingredientes e bata em velocidade baixa até obter um creme firme. Cuidado para não bater demais, pois vira manteiga.

Montagem:

Após frios, abra um buraco pequeno nos cupcakes com uma faca e recheie com sorvete de creme.

Usando uma manga de confeitar e bico pitanga, decore o cupcakes com o chantilly.

Disponha a calda, o canudinho e demais decorações segundo a sua imaginação.

Bom apetite!