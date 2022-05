Tramandaí recebe abertura do Circuito de Corridas do Litoral Norte

No último domingo (24), foi realizada em Tramandaí, a primeira etapa do Circuito de Corridas do Litoral Norte 2022. A competição é realizada pela Biolchi Eventos. A prova de três quilômetros contou com a participação de aproximadamente 150 corredores.

Na Geral Masculina, o grande campeão foi Jonathan Espíndola da Feras Running. Ele terminou a prova em 10min e 20seg. O segundo colocado foi Gil Pereira do Clube dos Tri, com a marca de 10min e 38seg. Em terceiro lugar, ficou Elton Luis do Prado, com o tempo de 10min e 40seg. Completaram o pódio, Raul Ponestki (Ascort) com o tempo de 10min e 47seg, e Anderson Coelho Duarte (Esfes Osório) com a marca de 10min e 49seg.

Pódio da Geral Masculina: Raul (4º), Gil (2º), Jonathan (1º), Elton (3º) e Anderson (5º).

Já na Geral Feminina, domínio da Meta Assessoria Esportiva. A equipe teve as quatro primeiras colocadas da prova. A grande campeã foi Deise Alexandra Koerber, com o tempo de 13min e 04seg, 30 segundos a menos que a segunda colocada Mara Moreira. Em terceiro lugar ficou Vanuza de Matos, com a marca de 13min e 35seg.

A quarta colocada foi Giovana conte, com o tempo de 13min e 56seg. E completando o pódio, na quinta posição ficou Janaina Schumacher (Studio FP Imbé), com a marca de 14min e 02seg. Vale destacar que a Meta Assessoria Esportiva foi a maior equipe da competição, ficando à frente da Esfes Osório

Pódio da Geral Feminina: Giovana (4ª), Mara (2ª), Deise (1ª), Vanuza (3ª) e Janaina (5ª).

A segunda etapa está marcada para acontecer no dia 22 de maio, em Imbé. As inscrições estão disponíveis no site: www.biolchieventos.centraldacorrida.com.br. A seguir veja o calendário completo do Circuito de Corridas do Litoral Norte 2022.

CRONOGRAMA

2ª ETAPA (22/05) – Imbé

3ª ETAPA (19/06) – Tramandaí

4ª ETAPA (24/07) – Tramandaí

5ª ETAPA (21/08) – Osório

6ª ETAPA (18/09) – Osório

7ª ETAPA (23/10) – Osório

