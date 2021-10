Foi realizada na manhã de domingo (10), a 2ª edição da Corrida Vermelha, em Tramandaí. A competição realizada pela Biolchi Eventos contou com a presença de aproximadamente 100 atletas. Os competidores disputaram uma prova de quatro quilômetros pelas ruas da cidade.

No Masculino teve dobradinha da Associação de Corredores de Torres (Ascort). A vitória ficou com Eduardo Baltazar com o tempo de 12 minutos e 54 segundos. Na segunda posição ficou Claudio Hoffmann com o tempo de 13min e 03seg. A terceira colocação ficou com o atleta Lúcio Bueno da Vidativa. Ele completou a prova com o tempo de 13’ e 19’’.

Já no Feminino, a vitória ficou com a jovem Brenda Rodrigues. A atleta de Arroio do Sal, que compete pela Ascort, terminou a prova com o tempo de 16 minutos e 49 segundos. Em segundo ficou Lisiane de Souza da equipe Lázaro Velásquez, com o tempo de 17min e 06seg. Já em terceiro lugar, ficou Deise Koerber da Meta Assessoria Esportiva, com a marca de 18’ e 17’’.

Foto: Divulgação

