Mais de 150 atletas estiveram presentes em prova nas areias de Tramandaí.

A praia de Tramandaí foi palco na manhã de domingo (2), da 6° Corrida de Tramandaí, prova que marca a abertura dos eventos de Corrida de Rua no Litoral Norte gaúcho. Mais de 150 atletas percorreram o percurso de cinco quilômetros pelas areias da cidade. A realização da corrida foi feita pela Biolchi Eventos.

No Masculino, o grande campeão da Categoria Geral foi Willians Carneiro. O corredor da Carborunners terminou a prova com o tempo de 19 minutos e 05 segundos. Em segundo lugar ficou Rodrigo Quevedo da Cia dos Cavalos, com a marca de 19min e 26seg. E na 3ª colocação, ficou Miguel Lucian do Circuito dos Vales, com o tempo de 19min e 39seg.

Já no Feminino, a campeã no Geral foi Michelle Andrades da Winners, com a marca de 22 minutos e 20 segundos. Em 2º lugar, ficou Carine Feijó (Treinador Victor Perkov) com o tempo de 23min e 11seg. E na terceira colocação, ficou Michele de Freitas, com a marca de 23min e 48seg.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some