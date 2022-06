Tramandaí recebeu 3ª etapa do Circuito de Corridas do Litoral Norte

No último domingo (19), a cidade de Tramandaí recebeu a 3ª etapa do Circuito de Corridas do Litoral Norte. A prova de sete quilômetros contou com a participação de 126 atletas. No Masculino, o público que estava acompanhando a disputa pode registrar um final emocionante.

Raul Ponestki da Associação de Corredores de Torres (Ascort) terminou na primeira colocação com o tempo de 27min e 21seg, apenas alguns centésimos à frente do segundo colocado Luiz Alberto Alves, da 3M Sports. Já em terceiro ficou Matheus da Costa (Milene Borges) com a marca de 27min e 22seg, apenas um segundo atrás dos dois primeiros colocados. Completaram o pódio da categoria Masculina Geral Elton do Prado (28min e 07seg) e Victor Perkov (28min e 46seg).

Pódio da Categoria Masculina Geral.

Já no Feminino, Adriane Rodriguez da Perkov Assessoria ficou com o título, terminando a prova com o tempo de 30min e 49seg. Na segunda posição ficou Mara Moreira (Meta) com a marca de 35min e 18seg, sete segundos apenas na frente de Maria Regina Pelegrin (Lucas Radke) e 10 segundos à frente de Vanuza Matos (Meta) que terminaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente. Janaína Schumacher da Stúdio FP Imbé completou o pódio, terminando a prova com o tempo de 36min e 15seg.

Pódio da Categoria Feminina Geral

A quarta etapa está marcada para acontecer no dia 24 de julho, novamente em Tramandaí. As inscrições estão disponíveis no site: www.biolchieventos.centraldacorrida.com.br. A seguir veja o calendário completo do Circuito de Corridas do Litoral Norte 2022.

CRONOGRAMA

4ª ETAPA (24/07) – Tramandaí (10km)

5ª ETAPA (21/08) – Osório (15km)

6ª ETAPA (18/09) – Osório (21km)

7ª ETAPA (23/10) – Osório (42km)

