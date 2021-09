Inicia nessa sexta-feira (17), no Centro Municipal de Eventos, em Tramandaí, a 23ª Multifeira. O evento, que é o primeiro em grande escala sendo realizado na região desde o início da pandemia, tem como objetivos: unir indústrias e importadores aos lojistas do Sul do país, impulsionar as vendas de final de ano e colaborar com a retomada da economia do RS.

Exclusivo para lojistas, supermercadistas e atacadistas, o evento, que vinha sendo realizado a 16 anos, precisou ser cancelado em 2020, devido a pandemia. Uma das principais feiras de negócio da região Sul, na edição desse ano o evento vai contar com a presença de expositores de setores como brinquedos, papelaria, jogos, bazar, decorações, entre outros.

O diretor da Multifeira, Leonel Bittencourt, ressaltou a importância da retomada do evento para o Estado, mas é claro, tomando todos os cuidados necessário: “Esses setores da indústria foram os mais prejudicados nesse momento de pandemia. O (evento) presencial vai simbolizar algo muito importante, vai passar uma imagem para as pessoas que nós estamos, aos poucos, retomando uma vida normal, mesmo tendo todos os cuidados”, afirmou Bittencourt. Leonel ainda acrescentou dizendo que: “Para a economia do RS, a Multifeira vai fazer com que o lojista permaneça dentro do nosso Estado. Eu vejo com bons olhos essa reabertura porque vai fortalecer a economia. Isso vai ser muito importante porque o Brasil todo está retomando aos negócios”, afirmou o diretor da Multifeira.

CONVIDADOS – O sócio da RS Eventos e da 4B Feiras e Eventos esteve presente na Expointer, em Esteio, na semana passada, onde aproveitou para entregar o convite da Multifeira para o governador Eduardo Leite e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza. Além dos dois, também foram condados para participar do evento no Litoral o presidente do Sindicato dos Lojistas (Sindilojas) de Porto Alegre Paulo Kruse e o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Tramandaí e Imbé, Marcelo Marques.

O EVENTO – A Multifeira ocorre entre hoje (sexta-feira) e a próxima segunda (20), das 10h às 20h, na Rua Ernesto Nunes Bandeira, 920, na região central de Tramandaí. O encerramento está marcado para às 17h do dia 20, Feriado do Dia do Gaúcho.

Foto: Divulgação

