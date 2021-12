Iniciou na última quarta-feira (1), o período para transferência de alunos da Educação Infantil das Escolas municipais. Para realizar o processo, os pais ou responsáveis pelo estudante devem realizar o pedido, por meio de formulário, no setor de Protocolo da prefeitura, até a próxima sexta-feira (10). Vale ressaltar que, em caso da justifica pela troca ser mudança de endereço, é necessário anexar ao formulário um comprovante de residência no nome do responsável pela criança.

