OSÓRIO – A Tranflor, empresa responsável pelo transporte público na cidade, divulgou que na a manhã deste domingo (4), estará disponibilizando três linhas de ônibus como opção de transporte para quem deseja assistir o desfile no centro.

O Desfile Cívico Militar acontecerá na avenida Marechal Floriano, neste domingo (4), com início às 9h. Em caso de chuva será transferido para quarta-feira (7).

