OSÓRIO – Os moradores que utilizam o transporte municipal para se locomover na cidade devem ficar atentos com a mudança de algumas linhas. As alterações foram divulgadas pela Transflor, empresa responsável pelo serviço na cidade, e começam a valer a partir da próxima segunda-feira (17).

Três linhas sofreram alterações. A Arroio Grande vai ter ônibus nas segundas, quartas e sextas-feiras nos horários das 7h, 11h e 45min e 15h e 50min. A Padre Vieira vai ocorrer nas segundas, quartas e sextas-feiras nos horários 7h, 11h e 30min e 17h e 05min. Já a linha Borússia, de segunda a sexta, atenderá nos seguintes horários: 7h e 30min, 11h e 30min e 16h e 45min. Aos sábados, a linha funcionará apenas com os horários das 7h e 30min e 11h e 30min.

Para mais informações sobre os horários de ônibus acesse o site da Transflor (www.transflor.com.br) ou ligue para o telefone: (51) 3663-2789.

