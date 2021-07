Uma bela notícia para os fãs de esportes, principalmente para quem pratica maratona: está confirmada para o ano que vem a 16ª edição da Travessia Torres – Tramandaí (TTT). O evento que precisou ser cancelado em 2021, devido a pandemia causada pelo novo coronavírus, está marcado para ocorrer no dia 29 de janeiro de 2022.

De acordo com os organizadores, todos que se inscreveram para o Combo TSG/TTT e para a edição desse ano, estão automaticamente inscritos para o TTT 2022. A partir de setembro vão ser reabertas as inscrições, com um número limitado de vagas. Também vão começar a ser acertadas as pendências que aconteceram por conta da transferência de datas.

Para ficar por dentro das principais novidades sobre a Travessia Torres – Tramandaí acesse a Página oficial do Facebook (www.facebook.com/TTT2019) ou o site: travessiatttrs.com.br.

Foto: Olho no Atleta