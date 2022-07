Travesti é presa após agredir cliente

Um homem de 55 anos de idade foi agredido na noite de domingo (24), em um motel localizado na região central de Imbé. De acordo com a Polícia, os agentes da Guarda Municipal da cidade (GMI) foram acionados por volta das 23h e 30min, para atender uma discussão que acontecia no estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída no chão de um dos quartos com diversas lesões. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Policlínica 24 Horas de Imbé. O homem relatou aos policiais que teria sido agredido por uma travesti, de 26 anos.

Após buscas, a suspeita foi localizada e presa. Na delegacia ela confessou aos policiais as agressões e relatou que o motivo teria sido uma discussão com o cliente devido a um desentendimento no valor do programa. A travesti foi detida e conduzida ao sistema prisional, onde irá permanecer à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some