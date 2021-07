O Governo do Estado segue realizando as obras de recuperação asfáltica na ERS-030. Após o trabalho de revitalização em 19 quilômetros da rodovia, no trecho entre Santo Antônio da Patrulha, o serviço segue agora, no trecho entre Osório e Tramandaí.

“Com o término das atividades entre Santo Antônio da Patrulha e Osório, demos sequência ao trecho duplicado de 19 quilômetros que leva a Tramandaí. As máquinas foram para a pista na primeira quinzena de julho e, se as condições climáticas permitirem, o serviço será concluído em até 45 dias”, declarou o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.

Segundo o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, ao todo, vão ser investidos na ERS-030 o valor de R$ 6,8 milhões. Entre as atividades executadas, estão operações tapa-buracos, recuperação do pavimento nos pontos críticos, limpeza dos dispositivos de drenagem, corte da vegetação e pintura da pista. A expectativa é que todas as obras na rodovia sejam finalizadas até o final de 2021.

Foto: Daer