A partir das próximas semanas, quem se deslocar entre a Serra e o Litoral Norte pela Rota do Sol encontrará um novo controlador de velocidade. Trata-se de uma lombada eletrônica, instalada no quilômetro 202 da RS-453, no distrito de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula. O ponto fica junto ao trevo da área urbana da localidade, no entroncamento com a RS-476, que liga Canela a Bom Jesus.

O equipamento já está posicionado no sentido Litoral-Serra, mas ainda não entrou em operação porque a instalação não foi finalizada. Após o acionamento dos dispositivos, também será necessário aguardar a aferição por parte do Inmetro, para garantir que a medição da velocidade dos veículos esteja correta. O limite determinado para o ponto será de 40km/h.

De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a implantação do controlador atende a uma demanda judicial a partir de uma mobilização dos moradores de Lajeado Grande. Não há previsão de instalação de aparelhos em outros pontos da rodovia, segundo o órgão estadual.

Foto: Carlos Bernardino Ferreira da Silva

