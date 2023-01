Três pessoas morreram afogadas em praias do Litoral

O final de semana foi de mortes por afogamentos nas praias do Litoral Norte gaúcho. Só na sexta-feira (20), foram registradas duas mortes. Uma delas ocorreu em Xangri-lá. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), um homem, de 52 anos de idade, estava praticando surf quando resolver parar para ir nadar, próximo a guarita 81. Porém, a vítima sofrendo um mal súbito e acabou se afogando. Ela chegou a ser levada com vida ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, mas infelizmente, acabou não resistindo e morrendo.

Já a segunda vítima, um homem de 55 anos, acabou se afogando ao entrar na água entre as guaritas 50 e 51, na Praia de Curumim, em Capão da Canoa. O indivíduo foi retirado da água pelos guarda-vidas, com o auxílio de um helicóptero dos Bombeiros. A vítima passou pelo processo de reanimação, mas mesmo assim, acabou falecendo.

OUTRA MORTE

Um homem de 61 anos morreu na tarde de sábado (21), em Arroio do Sal. O idoso teria se afogado ao entrar no mar entre as guaritas 48 e 49, área destinada para pesca, no balneário de Pérola. De acordo com os Bombeiros, a vítima teria sido socorrida e encaminhada ao Centro Médico de Arroio do Sal, mas não resistiu e acabou vindo a óbito. Ela era natural de Veranópolis, na Serra gaúcha.

Vale ressaltar que os nomes das vítimas não foram divulgados. Conforme os Bombeiros, os três afogamentos aconteceram fora de área balizada para banho. Em nota oficial, o CBM lamentou as perdas e ressaltou que é decisivo que as pessoas entrem no mar e permaneçam apenas nas áreas balizadas para banho.

Ao todo, são seis mortes por afogamento no Litoral Norte, desde o início das atividades da Operação Verão, em dezembro de 2022. Além desses três óbitos, já haviam sido registrados, mortes em Tramandaí e Quintão (Palmares do Sul). Em Cassino, no Litoral Sul, houve uma morte. Já em água doce, são 28 óbitos registrado até o momento, conforme relatório do Corpo de Bombeiros, o que totaliza 34 mortes por afogamento no RS desde o início do Verão.