Três pessoas são mortas na região

O final de semana foi de muita violência no Litoral Norte gaúcho. Ao menos três pessoas foram mortas entre a madrugada de sábado (3) e a noite de domingo (3). Os crimes ocorreram nos municípios de Balneário Pinhal e Tramandaí.

Em Tramandaí, uma mulher de 42 anos de idade foi encontrada morta em sua residência, no bairro Terminal Turístico. A Brigada Militar (BM) foi acionada por volta da 1h de sábado, após um familiar da vítima encontrar o corpo no chão da casa com ferimentos a tiros. Os Policiais Militares (PMs) foram até o local, na Rua Andrade Neves, onde confirmaram o fato. O local foi isolado para a realização da Perícia.

O nome da vítima não foi divulgado. A Polícia suspeita que a morte está relacionada com disputa do tráfico na região. Até o momento nenhum suspeito de envolvimento no crime foi identificado ou preso.

SEGUNDA MORTE EM TRAMANDAÍ

Na manhã de domingo, um homem de 18 anos foi encontrado morto na Rua Boto Rosa, no bairro Nova Tramandaí. Conforme a Brigada, a vítima, identificada como Pedro Henrique Ciconet da Silva, teria sido morta com um tiro na cabeça. Junto ao corpo foram encontrados os documentos do jovem. O morto possuía antecedentes por tráfico de drogas. O local foi isolado para a realização da Perícia e a Polícia Civil está investigando o caso. Até o momento não há indícios de que as duas mortes estejam relacionadas.

OUTRA MORTE

A terceira morte registrada no Litoral em menos de dois dias aconteceu em Pinhal, na noite de domingo. Um homem de 24 anos foi morto a tiros no pátio da sua residência, localizada na Rua Santiago, no balneário de Magistério. De acordo com a BM, os agentes foram acionados, juntamente com os Bombeiros e O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por volta das 22h e 30min, e quando chegaram ao local, o homem já estava morto.

Testemunhas relataram que os atiradores teriam chegado a casa em um veículo Sedan de cor escura. Os criminosos utilizavam toucas ninja e teriam se identificado com policiais. Vale ressaltar que a vítima, a qual não teve a identidade divulgada, não possuía antecedentes criminais. A Polícia Civil está investigando o caso.