Ações em Capão da Canoa e Mampituba contaram com a presença de 40 PMs e 14 viaturas.

A Brigada Militar desencadeou na sexta-feira (18), mais uma edição da Operação Força Tática Regional. As ações, realizadas nos municípios de Capão da Canoa e Mampituba, contaram com a presença de 40 Policiais Militares (PMs) e 14 viaturas do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), do 8⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), do 3⁰ Batalhão Rodoviário da BM (BRBM) e do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM).

O efetivo foi empregado em áreas sensíveis, a fim de prevenir e combater a criminalidade por meio da saturação de área, com base nos índices de criminalidade analisados pelo CRPO Litoral, por meio do sistema ‘Avante’. Foram abordados veículos e identificadas pessoas em diversos bairros das duas cidades, sendo realizadas barreiras policiais.

Ao todo, três pessoas foram presas durante a Operação. Em Capão, dois homens, de 28 e 33 anos, respectivamente foram presos no bairro Capão Novo pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Já em Mampituba, outro homem, de 32 anos de idade, foi preso por tráfico. A prisão em flagrante aconteceu na Estrada Geral Costãozinho

No final, os PMs apreenderam um revólver calibre 22 milímetros, munições, um colete balístico, balanças de precisão, diversas porções de drogas como cocaína e maconha, além de uma quantia em dinheiro. Os três presos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Em Capão foram apreendidos objetos, dinheiro, uma arma, munições e diversas porções de drogas.

Fotos: BM

