Na quarta-feira (17), a Brigada Militar (BM) realizou na região a 5ª edição da Operação Força Tática. As ações contaram com a participação de agentes das equipes de Inteligência e Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), do Comando Ambiental da BM, além do Canil do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), sendo utilizadas 11 viaturas. Ao todo, três pessoas foram presas, sendo duas por tráfico de drogas e uma pelo crime de jogos de azar.

Foto: BM

