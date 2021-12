A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã de quinta-feira (9), a Operação Isolador. O objetivo é combater uma quadrilha que tem realizado diversos roubos de fios de energia elétrica e telefonia no Litoral Norte. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Três pessoas foram presas, sendo duas em Tramandaí e outra em Osório.

Segundo o delegado Luciano Perenger, responsável pelas investigações, o grupo é responsável por diversos furtos na região. Durante a Operação foi apreendida uma grande quantidade de fios, além de baterias estacionárias, as quais sustentam antenas que transmitem serviços de internet.

Os presos foram conduzidos a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde vão permanecer a disposição da Justiça. Eles vão responder pelos crimes de furto qualificado (com pena de dois a oito anos de reclusão) e associação criminosa (de um a três anos de prisão).

Foto: PC

