Três projetos da região são selecionados na Consulta Popular

Entre os dias 14 e 30 de novembro, foi realizada a Consulta Popular. Ao todo, 137.764 pessoas ajudaram a escolher as propostas que serão incluídas no orçamento do Estado no exercício de 2023. Comparado com 2021, o número representa alta de 22% ao total de votos. Pelo segundo ano consecutivo a votação foi realizada via aplicativo Colab. Neste ano também foi possível a participação do cidadão via Whatsapp, além da votação tradicional pelo portal consultapopular.rs.gov.br.

Lançada pelo governo do Estado em julho, por intermédio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a Consulta Popular 2022 disponibilizou R$ 55 milhões para a aplicação em investimentos de propostas que foram sugeridas diretamente pela população, R$ 25 milhões a mais se comparado com o ano passado. Do valor total, R$ 50 milhões foram destinados aos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), sendo que 80% dos recursos serão distribuídos de forma igualitária entre os Coredes e 20% partilhados por meio de um rateio, levando em consideração o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese) de cada região.

Os cinco milhões de reais restantes serão distribuídos aos nove Coredes com maior votação em relação à proporção da sua população eleitoral. Infelizmente, a Corede da região não ficou entre as nove primeiras e, por tanto, não receberá esse valor.

VOTAÇÃO

Para ter acesso ao ambiente de votação da Consulta Popular 2022, o cidadão precisou informar o número do título de eleitor, CPF e data de nascimento, além de telefone e/ou e-mail. O voto no processo é pessoal e intransferível. Estavam disponíveis para escolha ideias nas áreas de Agricultura, Turismo, Direitos Humanos e Assistência Social, Meio Ambiente, Cultura, Obras e Habitação, Transportes, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Inovação, Ciência e Tecnologia e Trabalho e Renda.

Na Corede do Litoral Norte gaúcho foram selecionados três projetos: Incentivo e apoio ao Turismo Rural, promoção do turismo e da agricultura familiar; Programa de incentivo à agroindustrialização dos produtos da agricultura familiar no Litoral Norte; e Desenvolvimento de Hortas Comunitárias: Ação Social e Sustentável.

Foto: Divulgação