A Brigada Militar segue intensificando o combate a criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre quarta (26/05) e sexta-feira (28/05), três pessoas foram presas por tráfico de drogas na região, sendo dois homens e uma mulher. Além disso, um menor foi apreendido. As ações distintas foram realizadas nos municípios de Palmares do Sul, Terra de Areia e Tramandaí.

Na quarta-feira (26/05), duas pessoas foram presas em flagrante, em Palmares do Sul. Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) receberam informações de venda de drogas e foram até o local indicado. Ao avistar os policiais, o homem de 23 anos, com antecedentes por tráfico, jogou fora quatro pinos de cocaína e entrou correndo em uma residência.

Os PMs foram até a casa, onde estava a mãe do indivíduo. Após buscas no local, foram apreendidas 176 gramas de maconha, 50 gramas e 25 pinos de cocaína, além de 107 gramas de droga sintética. Também foram apreendidos três aparelhos celulares. Diante dos fatos, a dupla foi levada a Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência.

QUATRO QUILOS DE DROGAS APREENDIDAS

Na última sexta-feira (28/05), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam um homem de 41 anos por tráfico. A ação ocorreu no bairro São José, em Tramandaí. Segundo a BM, o indivíduo foi preso em posse de quatro quilos de maconha. Também foi apreendido um celular, um cartão de crédito, entre outros objetos para preparo e venda da droga, além de 546 reais em dinheiro.

O indivíduo, que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes, expelido pela Justiça do Mato Grosso do Sul (MS), foi levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi registrada a ocorrência.

OUTRA AÇÃO

Um adolescente de 17 anos de idade foi apreendido na noite de sexta-feira (28), pela Brigada, em posse de drogas. O menor foi abordado no bairro Cohab, durante patrulhamento dos policiais no município de Terra de Areia. Com o indivíduo foram apreendidas 10 pedras de crack, quatro porções de maconha, uma balança de precisão, uma faca, uma tesoura, entre outros objetos para venda dos entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro no valor de 180 reais.

Durante a ação, os PMs também apreenderam uma bicicleta. Segundo a BM, ela teria sido entregue ao traficante em troca de drogas. O menor, que possui antecedentes por latrocínio (roubo seguido de morte), furto e tráfico, foi conduzido a Delegacia para o registro de ocorrência.

Foto: BM