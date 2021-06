Três homens foram presos em flagrante pelo crime de abigeato. A prisão ocorreu na quarta-feira (23), na Estrada do Passo Fundo. Segundo a Brigada Militar (BM), os Policiais Militares (PMs) foram acionados após um morador saber que uma de suas vacas havia sido roubada.

Após chegarem ao local, os PMs seguiram os rastros de um automóvel, que seguia em direção a um matagal, onde os agentes flagraram os criminosos carneando o animal. Os policiais relataram que partes do bovino já haviam sido cortadas e colocadas no porta-malas do veículo, um Fiat Uno.

Diante dos fatos, os homens que possuem entre 23 e 42 anos de idade, foram presos e levados a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, para o registro de ocorrência.

FOTO: BM