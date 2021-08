Durante esse mês de agosto, a Havan está realizando a entrega dos recursos arrecadados com a campanha Troco Solidário neste primeiro semestre de 2021. Ao todo, foram quase R$ 5 milhões em doações, que estão sendo destinados para 133 instituições sociais presentes nas cidades onde a varejista possui filiais. Entre as beneficiadas, está a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Capão da Canoa, a qual vai receber 35 mil reais.

O dono da Havan, o empresário Luciano Hang, comemora o resultado e enfatiza o quanto os brasileiros são solidários, já que sem a adesão dos clientes não seria possível o sucesso da iniciativa. “Ano após ano o Troco Solidário só cresce. Agradecemos a todos que acreditam na ação e fazem a sua contribuição. É uma clara demonstração de que toda a ajuda faz diferença. O Troco Solidário é um trabalho de quatro mãos, em que os colaboradores conscientizam os clientes sobre a importância da doação e os clientes, por sua vez, reconhecem o quanto o trabalho social destas entidades é importante. Ficamos muito felizes em fazer mais estas entregas”, afirma Hang.

O Troco Solidário Havan é realizado há 11 anos e neste período já beneficiou mais de mil instituições espalhadas pelo país e arrecadou quase R$40 milhões. Para participar do Troco Solidário as instituições devem procurar uma das 163 megalojas Havan presentes em 19 estados brasileiros e no Distrito Federal. No Litoral Norte gaúcho a Havan está presente na cidade de Capão, localizada na Rodovia Nelson Gonçalves – ERS-389 (antiga Estrada do Mar), 3.200, na Zona Nova, em Capão da Canoa.

Vale destacar que a entidade vai passar por avaliação e para ser aprovada é necessário que ela possua CNPJ próprio, conta bancária em seu nome, estatuto social e idoneidade.

Foto: Divulgação