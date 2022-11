Tróia decide vaga na final da Copa dos Campeões nesta sexta-feira

OSÓRIO – A equipe osoriense do Tróia voltará à quadra nesta sexta-feira (25), a partir das 21h e 55min, para encarar o Unidos da Campina, de São Leopoldo. A partida é válida pelas semifinais da XVII Copa dos Campeões de Futsal, categoria Master. Antes, às 21h e 05min, tem a outra semifinal, entre Majewski (Porto Alegre) e Village (Esteio).

E tem mais time do Litoral Norte entrando em quadra nesta noite. A partir das 20h e 15min, o AF da Praia, de Capão da Canoa, enfrenta o ANPF (Nova Petrópolis), pela semifinal da Categoria Adulta. Quem vencer encara o AF Futsal de Gravataí na grande decisão.

As finais da competição estão marcadas para a próxima sexta (02/12), a partir das 20h. Os jogos acontecem no Ginásio Municipal Edgar Piccioni, em Esteio, localizado na Rua Vinte e Quatro de Agosto, 3.079. Lembrando que todas as partidas do Campeonato estão sendo transmitidas, de maneira gratuita, na Página do Facebook do RSEsportes.com.br.

Foto: Divulgação