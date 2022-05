Tróia é campeão da Copa Filler Veteranos

OSÓRIO – A equipe do Tróia segue dominando o cenário municipal do Futebol 7. Após ser campeão da Copa Unimar e da Super Copa Litoral Norte – Série Prata, o time venceu a Copa Loja Filler Veteranos 40+. A competição foi realizada na Arena Sport Bar entre os dias sete e 22 de maio.

O título saiu no domingo (22), de forma invicta. Após terminar a primeira fase com duas vitórias em dois jogos, o Tróia passou por cima do Stihl nas quartas de final, vencendo a partida por 7 a 1. Nas semifinais, jogo duro contra o Filler. Após terminar a primeira etapa perdendo por 2 a 0, o time, empurrado pela sua torcida fanática, conseguiu a virada no final do jogo, com o gol de Índio. O ex-jogador profissional, recebeu na entrada da área e tocou na saída do goleiro para marcar o gol da classificação para a final.

O Tróia chegou a decisão como o grande favorito, já que seguia 100% na competição. O seu adversário era o Fut Quinta, equipe que havia conquistado uma vitória em todo o torneio. Depois de avançar para o mata-mata com duas derrotas em duas partidas, graças ao saldo de gols, o Fut Quinta enfrentou o Fut Quarta (melhor equipe da primeira fase) em busca da vaga nas semifinais.

Em um jogo truncado, com muitas confusões, o Fut Quinta conseguiu levar a disputa para os pênaltis, após empate em 1 a 1. Na marca da cal, brilhou a estrela do goleiro Marcelo, que pegou um pênalti, garantindo a vitória da sua equipe por 3 a 1. Nas semifinais, mais uma vez Marcelo foi o grande nome da partida. Fechando o gol, ele foi crucial para que o Fut Quinta conseguisse a vitória por 3 a 1 sobre o Loja Cotidiano, garantindo a vaga na decisão.

FINAL – A grande final começou com o Tróia pressionando e o goleiro Marcelo salvando o Fut Quinta. Foram ao menos cinco defesas importantes do camisa 1, nos primeiros minutos de partida. Do outro lado, o Fut Quinta chegava nos chutes de longa distância, mas sem levar muito perigo.

Porém, quem marcou primeiro foi o Fut Quinta. Após jogada pelo lado direito, veio um cruzamento para a área, o goleiro do Tróia dividiu com Pito no alto e a bola acabou entrando. Mas a arbitragem marcou falta de ataque. O jogo seguiu com o Tróia parando no goleiro Marcelo e o Fut Quinta se segurando na defesa.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais pegado, com muitas faltas. Se do lado de fora, o frio era um problema para o público que acompanhava a partida, dentro de quadra, o clima estava fervendo. Marcelo seguia fazendo de tudo para salvar o Fut Quinta, até que em uma cobrança de falta rasteira o goleiro não segurou a bola e Lessinho chegou livre para botar a bola para o fundo do gol: 1 a 0 Tróia.

Depois disso, o Tróia ainda quase ampliou, mas novamente parava no goleiro Marcelo. Já o Fut Quinta teve algumas chances de empatar o placar, mas todas sem êxito. No último lance da partida, uma falta cobrada para longe, selou o título do Tróia.

Fut Quinta foi o vice-campeão na Copa Filler Veteranos 40+ de Futebol Sete.

DISPUTA DO 3º LUGAR – Um jogo movimentado marcou a decisão pelo terceiro lugar entre Loja Cotiano e Filler. Logo no início da partida, Caçapa tocou na saída do goleiro e Dudu Pellegrini empurrou para o gol vazio: 1 a 0 Cotiano. Porém, o Filler reagiu e virou a partida para 3 a 1. Destaque para o camisa 9 Titi, que fez um gol e deu uma assistência. Antes do intervalo o Cotidiano ainda descontou para 3 a 2, novamente com Dudu.

Na segunda etapa, o Filler chegou ao quarto gol. Rodrigo recebeu passe de Titi e empurrou para as redes: 4 a 2. O Filler teve chances para matar a partida, mas não aproveitou as oportunidades e no final acabou levando o empate graças a dois gols de falta de Caçapa. No primeiro o camisa 15 do Cotidiano acabou contando com a ajuda da barreira (que abriu) para descontar para 4 a 3. Já o gol de empate foi polêmico: Caçapa cobrou falta na frente da área, a bola tocou na trave e a zaga afastou. A arbitragem acabou dizendo que a bola passou a linha e confirmou o gol: 4×4.

Nos pênaltis, o goleiro Leonardo do Cotidiano defendeu a cobrança de Buiú. Sem errar nem um chute, coube a Vanderlei fazer o 3 a 1 e confirmar a vitória do Cotidiano, garantindo o 3º lugar da equipe da Copa Loja Filler Veteranos.

Loja Cotidiano terminou na 3ª posição da Copa Filler Veteranos 40+ de Futebol Sete.

Fotos: Divulgação

PREMIADOS

Campeão: Tróia

Vice-campeão: Fut Quinta

3º colocado: Loja Cotidiano

Artilheiro: Lessinho – 7 gols marcados (Tróia)

Goleiro menos vazado: Canhoto – 4 gols sofridos (Tróia)

