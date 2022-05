Tróia é campeão da Supercopa Série Prata

O Tróia é o grande campeão da Supercopa Série Prata 2022 de Futebol 7. O título saiu no domingo (1), após vitória por 4 a 1 para cima do BG Fut 7. A competição, organizada pela Liga Futebol 7 do Litoral Norte (LF7LN), ocorreu nas quadras do Bola Cheia, localizado na Estrada da Perua, em Osório.

Vinte equipes de Osório e da região disputaram a competição. Após a primeira fase, disputada em grupos com quatro times cada, as 16 melhores avançaram para o mata-mata. O Tróia chegou as oitavas de final após terminar em 3º na chave C, com seis pontos, mesma pontuação do River Imbé e do Santo Mé, mas com saldo inferior.

No mata-mata, o Tróia não teve conhecimento dos seus adversários e só aplicou goleadas. Nas oitavas, vitória por 7 a 3 contra o Jaguaras. Pretinho, Jhéferson (duas vezes), Marcos (duas vezes), Nicholas e Willian fizeram os gols do Tróia. Antônio, Bruno e Maicon descontaram para o Jaguaras.

Nas quartas de final, 4 a 1 para cima do 100% PSG. Diego Superti (duas vezes), Diego Jacobs e Marcelo fizeram os gols do Tróia e William descontou para o PSG. Já na semifinal, 5 a 1 para cima do Panela Velha. Os gols da vitória do Tróia foram marcados por Diego Superti (duas vezes), Diego Jacobs e Marcelo (duas vezes). Guilherme fez o gol de honra do Panela.

O Tróia chegou a decisão embalado, com cinco vitórias e apenas uma derrota em seis partidas disputadas. Mas pela frente encararia o BG Fut 7. O time do Bairro Glória chegou à final invicto, com cinco vitórias e um empate. Após terminar na liderança do grupo E, com sete pontos e a terceira colocação no Geral, o BG não teve dificuldades para avançar no mata-mata.

Nas oitavas, vitória por 4 a 2 sobre o Amigos do Futebol. Diego, Gabriel, Laércio e Lucas fizeram para os osorienses e Vágner (duas vezes) descontou para o time de Terra de Areia. Nas quartas de final, 3 a 0 para cima do Resenha, de Santo Antônio da Patrulha. Jordan, Laércio e Nicolas marcaram os gols do jogo. Já na semifinal, goleada de 6 a 0 contra o River Imbé. Gabriel, Laércio, Lucas Xavier, Lucas Rodrigues, Nicollas e Patrick fizeram os gols da partida.

TRÓIA CAMPEÃO – Em um domingo com tempo instável, os torcedores que ficaram para acompanhar a grande final da Supercopa Série Prata 2022 de Futebol 7 só viram a chuva de gols que saiu nas duas quadras do Bola Cheia. E na decisão não foi diferente. O Tróia não deu chances para o adversário e acabou se sagrando campeão com um triunfo por 4 a 1 para cima do BG Fut 7, em tarde inspirada dos Diegos.

A dupla, que havia marcado seis gols no mata-mata, marcou todos os feitos do Tróia na final, com direito a hat-trick (três gols marcados) por Superti e um de Jacobs. Patrick fez o gol de honra do BG.

Melhor ataque da competição com 30 gols marcados em sete jogos, o Tróia ficou com o artilheiro da competição. Com sete gols em três jogos (quartas, semi e final), Diego Superti levou o troféu para casa. Anderson Avila (Dente) deu quatro assistências para gols e terminou na liderança do quesito, empatado com Cafu do BG Fut. O time ainda teve o Craque do campeonato: Jhéferson; o melhor Técnico: Rafael; e o melhor Goleiro da Final: Willian Souza.

Já a melhor defesa foi do PSG Osório, com cinco gols sofridos em cinco partidas. O melhor zagueiro foi Jordan do BG Fut 7. Vale ressaltar que não houve disputa do 3º lugar e, portanto, a terceira posição do campeonato ficou com o Panela Velha, equipe derrotada pelo campeão Tróia na semifinal.

A equipe do BG foi vice-campeã da Supercopa Série Prata 2022 de Futebol 7.

: A equipe do Panela Velha foi a 3ª colocada da Supercopa Série Prata 2022 de Futebol 7.

Fotos: LF7LN

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some