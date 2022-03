Falcon foi o campeão da Série Prata da Copa Unimar de Fut 7.

OSÓRIO – Entre os dias quatro e seis de março, a Arena Sports Bar foi palco da Copa Unimar de Futebol 7. A competição contou com a presença de 24 equipes, sendo 12 na Série Ouro e as outras 12 na Série Prata.

Em ambas categorias, os times foram separados em três grupos com quatro, onde avançaram os dois primeiros e os dois melhores terceiros colocados para as quartas de final. Todas as partidas foram disputadas em dois tempos de 10 minutos. A partir das quartas de final se os jogos terminassem empatados, a vaga seria definida na decisão de pênaltis, com três cobranças para cada time.

SÉRIE PRATA – Na Série Prata chegaram a final as equipes do Barça e do Falcon Kai. O Barça chegou invicto a grande decisão. A equipe terminou na liderança do grupo A com sete pontos (duas vitórias e um empate): 1×1 com o Fut Segunda; 2×1 no Filler e 2×0 no Nova Roma. Nas quartas, novo duelo contra o Nova Roma e nova vitória pelo placar de 2 a 0. Já a vaga na final veio com sofrimento. Depois de empatar com o Fut Quarta sem gols, o Barça levou a melhor nos pênaltis com o resultado de 3 a 1, confirmando assim a vaga na final.

Já o Falcon, não teve vida fácil para conseguir chegar à decisão. O time estreou derrotando o Várzea pelo placar de 1 a 0. Na segunda rodada, a equipe conseguiu uma virada incrível contra o Porto, vencendo o jogo por 3 a 2. Já no duelo pela liderança do grupo C, o time, que jogava pelo empate para ficar em primeiro, bem que deu trabalho ao Fut Quarta, mas acabou sendo derrotado por 2 a 1.

Vale ressaltar que, a partir dessa partida, o Falcon, que tinha três goleiros inscritos na competição, precisou improvisar o jogador de linha no gol: Matheus Pedone. Aí começa a missão impossível do Falcon. Passando em segundo na chave, o Falcon teve pela frente nas quartas o Borússia e acabou vencendo por 2 a 0. Já na semifinal, um resultado ainda mais expressivo para o time dos guris. Eles aplicaram 3 a 0 no Fut Quinta, um dos favoritos ao título da Série Prata, e avançaram para a final. Ao menos, o Fut Quinta acabou terminando com o artilheiro da competição, o camisa seis Bruno.

Final – Os meninos do Falcon já estavam de parabéns por chegarem na decisão, mas eles queriam mais. A equipe soube segurar a pressão emposta pelo Barça, tendo o seu goleiro improvisado Matheus Pedone que se virar para segurar o 0 a 0. Já do outro lado, Thiago Palhano, que acabaria sendo o goleiro menos vazado da competição, também teve que se virar e fazer boas defesas para segurar o empate.

Com a igualdade do marcador, o campeão foi definido nos pênaltis. As duas equipes confirmaram os três pênaltis, levando a disputa para a série alternadas. Após mais dois gols para cada lado, a disputa estava empatada em 5 a 5, até que Pedone defendeu a sexta cobrança do Barça. E coube a ele ser o herói do título, confirmando a sexto chute para o Falcon, fechando a disputada em 6 a 5.

Vale ressaltar que a terceira posição da Série Prata ficou com Fut Quinta, visto que, não havendo disputa do 3º lugar, a colocação seria definida por quem perdesse para o campeão na seminal, nesse caso, o Fut Quinta que acabou sendo derrotado pelo campeão Falcon Kai.

SÉRIE OURO – Na Série Ouro chegaram a final as equipes do Só Canela e do Tróia. O Tróia chegou como um dos favoritos ao título e confirmou o favoritismo dentro de campo. Foram cinco vitórias até chegar à decisão. Na primeira fase o time derrotou o Boa Vista por 4 a 2, o Baixada por 4 a 1 e o falência por 2 a 0, passando como líder do grupo B. No mata-mata, dois atropelos: Nas quartas, 5 a 0 para cima do Flautistas e na semifinal, 3 a 0 contra o Cupim.

Enquanto isso, o Só Canela penou para chegar a decisão. Na primeira fase, o time foi o líder da chave A, com sete pontos (duas vitórias e um empate). Na estreia, vitória por Wo (3 a 0) contra o Litoral FC. A equipe acabou não podendo participar da competição devido a um surto de Covid nos jogadores.

Na segunda rodada, vitória por 2 a 1 contra o Atlético Nacional. Na disputa pela liderança, o time precisava de um empate contra o Cupim e o resultado de 1 a 1 foi o suficiente para avançar na primeira colocação do grupo. A partir das quartas, só sofrimento. No duelo contra o Quase Tudo Parente (QTP), empate sem gols no tempo normal e na disputa por pênaltis, o goleiro Rafa brilhou, pegando duas cobranças e ajudando o Só Canela a vencer por 3 a 0 e avançar a semifinal.

No segundo mata-mata, mais uma disputa de pênaltis após outro empate em 0 a 0, dessa vez contra o PSG. E Rafa salvou de novo: o camisa 85 pegou um pênalti e o Só Canela confirmou a vitória por 3 a 1, garantindo a vaga na grande final.

Final – No duelo do melhor ataque contra a melhor defesa, o Tróia acabou confirmando o favoritismo e conquistou o título para cima do Só Canela. O Tróia abriu o placar no final da primeira etapa. Após cobrança de escanteio, a zaga afastou e Diego Superti bateu de primeira para abrir o placar.

O Tróia pressionava o Só Canela e se não fosse o goleiro Rafa e a trave para segurar, o marcador teria sido ainda maior. Já próximo ao final do segundo tempo, Superti chutou, Alemão esticou o pé para desviar e marcar o segundo. No abafa, o Só Canela ainda descontou: Rafa cobrou falta, a bola acabou batendo em um de seus companheiros e entrou: 2 a 1. Nos acréscimos, nova falta para o Só Canela. De novo o goleiro Rafa na cobrança e dessa vez ele mandou em cima da barreira. Após o lance o árbitro apitou o final da partida, com firmando o título da Série Ouro da Copa Unimar de Futebol 7 para o Tróia.

Houve um empate na disputa do goleiro menos vazado entre Rafa do Só Canela e Kauã do Tróia, mas o experiente goleiro Rafa, como um ato de gentileza, resolveu ceder o único troféu ao novato goleiro do Tróia. A equipe campeã, por sinal, levou tudo, ficando também com a artilharia da competição, ficando empatados os companheiros Superti e Dico. Vale ressaltar que a terceira posição ficou com o Cupim, já que havia sido derrotado pelo campeão Tróia na semifinal.

Tróia foi o campeão da Série Ouro da Copa Unimar de Fut 7.

Fotos: Divulgação

