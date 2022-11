Tróia vence Pacotão e está na semifinal da Copa dos Campeões de Futsal

A equipe do Tróia está nas semifinais da Copa dos Campeões de Futsal, na categoria Master. A competição, que também conta com as categorias Masculino Adulto e Feminino, está sendo disputada no Ginásio Municipal Edgar Piccioni, em Esteio.

A vaga veio na noite de quinta-feira (3), com vitória sobre o Pacotão Futsal de Porto Alegre pelo placar de 4 a 2. Juju, Xu (duas vezes) e Sid marcaram para o time de Osório. Joca e Juninho descontaram para a equipe da capital. Vale ressaltar que o time osoriense enfrentou a melhor equipe da primeira fase e vinha de três derrotas seguidas.

O Tróia agora espera os demais confrontos das quartas de final para saber quem será seu adversário na próxima fase da competição. Às quartas de final seguiu na segunda (7), quando aconteceu o duelo entre Majewski (Porto Alegre) Vs Casa da Lataria (Caxias do Sul)*.

As últimas duas partidas das quartas vão ocorrer na sexta-feira (11). Às 20h e 45min tem Unidos da Campina (São Leopoldo) Vs Jardim Bayer (Sapucaia do Sul) e depois, às 21h e 30min, tem Nata Futsal (Alvorada) Vs Village (Esteio). Todos os jogos do Campeonato estão sendo transmitidos na Página do Facebook do RSEsportes.com.br, de maneira gratuita. Lembrando que os jogos ocorrem às segundas, quintas e sextas, sempre com início a partir das 20h e 15min.

*A partida não havia terminado antes do final desta edição.

FOTO: Divulgação