O túnel da BR 101 terá bloqueios de tráfego em ambos os sentidos a partir desta terça-feira. A medida vale por uma semana, até a terça seguinte.

O bloqueio do Túnel Morro Alto será entre os quilômetros 67 e 69 da BR 101. O tráfego será bloqueado nos dois sentidos da rodovia das 7h às 19h. As interdições são necessárias para serviços de manutenção no interior da estrutura. Para isso, haverá desvio por via alternativa, comunicado com ostensiva sinalização.

Nos dias 14 e 15, o túnel será fechado no sentido Osório – Torres e o desvio do tráfego acontecerá no km 71, em Osório, com direcionamento dos veículos para o trecho antigo da BR 101 até o km 67, quando retornam à rodovia. Já nos dias 16 e 21, a interrupção do trânsito será no sentido Torres – Osório, com desvio no km 67, em Maquiné, voltando à BR 101 no km 71.

Orientações

A CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia, destaca que no trajeto do desvio os usuários contarão com os serviços de atendimento médico e mecânico, disponibilizados por meio do 0800 000 0290. O número também serve para emergências e informações.

A concessionária ressalta que a operação foi alinhada com a Polícia Rodoviária Federal e que será acompanhada pelas equipes de atendimento durante os trabalhos.

A CCR recomenda que os usuários, se possível, antecipem seus deslocamentos nesse período. Além disso, os usuários devem redobrar a atenção, especialmente nos desvios.