Na próxima quarta-feira (20), a CCR Viasul vai realizar no túnel do Morro Alto, na altura do quilômetro 67 da BR-101, em Maquiné, um exercício simulado de acidente com vazamento de produto perigoso. A ação, que seria realizada previamente em agosto e foi adiada por conta do mau tempo, vai acontecer a partir das 10h, no interior dos túneis das pistas sul e norte.

A ação vai contar com a participação dos seguintes órgãos: Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Polícia Civil (PC), Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Brigada Militar (BM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil, Grupo São Francisco, Geo Emergência Ambiental e Rede SIM de Postos.

Durante a ação vai ser simulado um cenário de colisão entre um carro e um caminhão transportando produto perigoso (gasolina), que resultará no vazamento do material sobre a pista, bloqueando-a totalmente. Para fins didáticos, a gasolina será substituída por água. Ainda, voluntários farão os papéis de vítimas, sendo uma grave, uma ilesa e duas moderadas.

“Os objetivos da realização deste exercício são os de promover a integração entre os diversos órgãos de resgate e trânsito do Estado e ampliar a capacitação desses profissionais para situações extremas, de modo a mantermos as equipes preparadas para atender a qualquer ocorrência, no menor tempo e com a máxima qualidade, até mesmo em um eventual acidente deste porte”, afirma o gerente de Atendimento da CCR Viasul, Diogo Stiebler.

Na oportunidade, serão testados, ainda, todos os equipamentos de emergência existentes no túnel como jatos ventiladores, portas corta fogo, megafonia e sinalização de evacuação. Vale ressaltar que, o simulado de acidente com produto perigoso integra o cronograma de ações previsto para a Semana Nacional de Redução de Desastres.

BLOQUEIO NO TÚNEL E DESVIOS

Como será necessário o bloqueio total da rodovia, o tráfego será desviado da seguinte forma: na pista Norte (sentido Litoral), os motoristas deverão acessar a entrada para a antiga BR-101, no acesso na altura do quilômetro 71. Já os motoristas que seguem sentido Porto Alegre deverão entrar no acesso na altura do quilômetro 67 da rodovia, também seguindo pela antiga BR-101.

As equipes da Concessionária estarão nos locais informando os desvios. A CCR Viasul também informará aos usuários da rodovia por meio de mensagens em seus painéis eletrônicos. Moradores, prefeituras e comércios no entorno também foram previamente comunicados sobre o exercício de forma a diminuir eventuais transtornos. Em caso de chuvas, o evento acontecerá normalmente, porém, em outro local. Nessa situação, a ação será também na BR-101, na rua lateral na altura do quilômetro 63, na pista sentido norte, no mesmo horário e simulando o mesmo cenário.

