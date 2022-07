Turismo e Meio Ambiente são temas de assembleia da Amlinorte

O auditório da prefeitura de Capão da Canoa sediou na última quarta-feira (30/06), Assembleia Geral da Associação dos Município do Litoral Norte (Amlinorte) de junho. Na pauta de discussões estava uma apresentação do secretário estadual de Turismo, Raphael Ayub, sobre o plano do governo em incentivar o Litoral Norte como forte destino turístico do Estado. “Desenvolvemos esse projeto considerando as potencialidades naturais da região e atraindo visitantes para os principais eventos promovidos nos municípios, estendendo a temporada de veraneio”, destacou o secretário Ayub.

O planejamento da Secretaria prevê o lançamento do projeto, em agosto deste ano, com um calendário de eventos que iniciará em setembro de 2022 e seguirá até abril do ano que vem, proposta a qual foi bem recebida pelos gestores locais. Também foi debatida no encontro a situação do novo Zoneamento Ecológico e Econômico do Litoral Norte que, na análise dos municípios, precisa haver maior aprofundamento técnico na elaboração do mapa, a fim de garantir a preservação ambiental, mas também o desenvolvimento econômico da região.

Outro tema discutido entre os prefeitos foi sobre a Lei Estadual 15.795/2022, que trata da criação de Unidade Regional de Saneamento Básico, cujos municípios deverão informar ao Estado se realizarão o sistema de forma regional ou individualizada, cujo debate será ampliado com a área técnica dos municípios. Os prefeitos ainda conheceram o Projeto de Saúde Animal, apresentado pela assessoria do deputado estadual Gabriel Souza (MDB), Amanda Munari, que visa programar ações de controle, castração e adoção de gatos e cães em situação de rua, assunto que também será levado para discussão junto aos secretários municipais da área.

FOTO: Rose Scherer

